Bolivia: coronavirus, ministro Salute arrestato per irregolarità in acquisto respiratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute della Bolivia, Marcelo Navajas, è stato arrestato oggi nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla magistratura su un presunto sovrapprezzo pagato dallo Stato nell'acquisto di una fornitura di 170 respiratori dalla Spagna. "In questo momento Navajas si trova nella caserma delle Forze speciali della lotta contro il crimine (Felc) in qualità di detenuto", ha reso noto lo stesso direttore delle Felc, Ivan Rojas. Alla luce degli sviluppi dell'inchiesta, segnala il quotidiano "La Razon", il governo ha deciso inoltre di congelare il pagamento del 50 per cento restante della commessa di respiratori. "Abbiamo chiesto al ministro dell'Economia di bloccare il pagamento restante, non permetteremo che si spenda male il denaro pubblico", ha affermato il ministro della Giustizia, Alvaro Coimbra. (segue) (Brb)