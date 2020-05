Bolivia: coronavirus, ministro Salute arrestato per irregolarità in acquisto respiratori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure solo ieri il governo smentiva l'ipotesi del sovrapprezzo avanzata inizialmente da un'inchiesta del quotidiano "La Razon". "Non c'è stato alcun sovrapprezzo nell'acquisto, il governo boliviano non ha pagato un prezzo né maggiore né minore a quello del mercato globale", affermava il ministro della Salute Navajas in una conferenza stampa. "Si tratta di respiratori di uso facile che sono destinati a regioni dove non ci sono unità di terapia intensiva", precisava Navajas, rispondendo in questo modo anche alle critiche provenute da esperti del settore che hanno giudicato gli apparecchi come antiquati. Il ministro ha precisato che ogni unità è costata 27.683 dollari e che l'acquisto è stato approvato anche dalla Banca interamericana per lo sviluppo (Bid) che ha messo a disposizione i fondi attraverso un credito straordinario. (segue) (Brb)