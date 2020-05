Coronavirus: Salvini, banca del plasma in tutte le Regioni italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiacchierata in videoconferenza (rilanciata in diretta sui social di Matteo Salvini) tra il leader della Lega e il dottor Giuseppe De Donno, primario di Pneumologia all’ospedale "Carlo Poma" di Mantova e pioniere della terapia col plasma iperimmune. "Come confermato anche dai ricercatori del San Matteo di Pavia", si legge in una nota della Lega, "l’utilizzo del plasma di persone guarite dal Covid-19 (e quindi ricco di anticorpi) ha prodotto risultati molto efficaci sui pazienti. La cura non ha effetti collaterali, è a costo zero e ha prodotto rapidi miglioramenti sia nei polmoni che nella saturazione del sangue". "La Lega propone la sperimentazione della cura in tutta Italia e una banca del plasma in tutte le Regioni italiane", afferma Salvini, "non è possibile che qualcuno, per motivi politici e non solo, dica di no alla terapia col plasma iperimmune". (Com)