Roma: Zannola-Baglio (Pd), su bando "Dopo di noi" subito commissione Trasparenza

- Il bando per il servizio "Dopo di noi", "è stato lanciato dalla giunta in concomitanza con la riunione della commissione Trasparenza cui l'assessore Mammì sarebbe dovuta intervenire. Siamo convinti che l'assessore non abbia il dono dell'ubiquità ma guarda caso proprio nel giorno in cui si sarebbero dovute discutere le criticità di questo provvedimento rivolto ai disabili gravi, l'assenza dell'assessorato è apparsa quantomai sospetta". Lo dichiarano in una nota i consiglieri del Pd capitolino Valeria Baglio e Giovanni Zannola. "Soprattutto anziché far cadere nel vuoto la sua presenza - aggiungono gli esponenti del Pd - avrebbe almeno potuto inviare un suo rappresentante per recepire le perplessità dei diretti interessati. Le associazioni e i sindacati intervenuti hanno sollecitato da tempo una interlocuzione sulle procedure che si intendono adottare e le linee guida imposte dal provvedimento ed invece il confronto non c'è mai stato. Purtroppo ancora una volta abbiamo dovuto constatare una repulsione all'ascolto da parte della giunta che ha deciso di andare avanti per la sua strada senza confrontarsi, su un argomento così delicato, con associazioni e soggetti che avrebbero potuto dare suggerimenti importanti. Dopo la disponibilità ad intervenire ed a interloquire con le parti sociali e le opposizioni, manifestata quest'oggi dell'assessora Mammì - concludono - ci sembra opportuno ed urgente riconvocare una seduta della commissione trasparenza. Chiediamo pertanto al presidente Palumbo di predisporre una nuova seduta a stretto giro". (Com)