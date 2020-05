Fase 2: Speranza, immagini movida non ci fanno bene, virus non è sconfitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha espresso "una grandissima preoccupazione" per le immagini della movida dopo le ulteriori aperture nella fase 2 dell'emergenza coronavirus. "Il virus non è sconfitto", ha proseguito l'esponente dell'esecutivo ospite del Tg1, "circola nel nostro Paese: ha numeri inferiori, ma è ancora lì. Dobbiamo tenere altissimo il livello di attenzione e queste immagini non ci fanno bene, danno un messaggio molto sbagliato". Speranza ha aggiunto: "Faremo più controlli, abbiamo fatto sacrifici enormi. Faccio un appello ai più giovani, è in gioco la vita delle persone. Dobbiamo ripartire", ha concluso il ministro, "ma con il massimo dell'attenzione, altrimenti si finirà per tornare all’indietro. Non si può scherzare con il fuoco". (Rin)