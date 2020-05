Italia-Turkmenistan: sottosegretario Di Stefano a colloquio con vicepremier Meredov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, ha avuto oggi una video chiamata con il vice primo ministro e ministro degli Esteri del Turkmenistan, Rashid Meredov, con il quale ha discusso del rilancio della cooperazione bilaterale e regionale durante e dopo la crisi sanitaria ed economica causata dal Covid-19. Il vicepremier, afferma la Farnesina in una nota, ha espresso le sue condoglianze per le vittime italiane della pandemia e l'augurio di una ripartenza per l'Italia. Meredov ha poi auspicato una "diplomazia scientifica" tra i due paesi, con lo scambio di best "practices" sulla lotta al virus. Ricordando la visita del sottosegretario Di Stefano ad Ashgabat lo scorso novembre, la prima Conferenza Italia-Asia centrale tenutasi a dicembre alla Farnesina e la successiva visita del presidente turkmeno Berdymuhammedov, Meredov e Di Stefano hanno fatto stato delle ottime relazioni avviate tra i due paesi, auspicando allo stesso tempo un rilancio nel corso del 2020, tramite un innalzamento della cooperazione in campo economico e culturale. "La Conferenza Italia-Asia centrale è un ottimo strumento di cooperazione e dovrebbe diventare un appuntamento fisso da tenersi alternativamente in Italia e nei paesi della regione", ha concluso Di Stefano. (Com)