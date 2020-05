Decreto Imprese: M5s, approvato stanziamento 100 milioni di euro per il Terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Angela Masi e Davide Zanichelli, deputati del Movimento cinque stelle e firmatari dell'emendamento sul Terzo settore inserito nella riformulazione approvata a Montecitorio, osservano che "la situazione d'emergenza dovuta all'epidemia di coronavirus ha generato notevoli difficoltà per tutti i cittadini italiani che, con grande senso di responsabilità, hanno rispettato le restrizioni degli ultimi mesi. Il governo", continuano i due parlamentari in una nota, "ha messo in campo diverse misure per venire incontro a imprese, lavoratori e famiglie e adesso stiamo rafforzando tali misure grazie al lavoro parlamentare. Proprio grazie al lavoro emendativo fatto alla Camera sul decreto Liquidità, è stato possibile includere anche gli enti del Terzo settore fra i destinatari del Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese, con una quota a loro dedicata di 100 milioni di euro. Un intervento significativo", proseguono Masi e Zanichelli, "che va a sostenere quell'importante settore della nostra società che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fornendo servizi essenziali a tutti i cittadini, ancor più in una situazione come quella attuale". (Com)