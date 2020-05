Decreto Liquidità: M5s, aiutiamo piccole imprese rafforzando finanziamenti garantiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo lavorando in parlamento per migliorare le misure inserite nel decreto liquidità che hanno già permesso, in queste settimane, alle imprese italiane di avere un po' d'ossigeno in un contesto come quello attuale, estremamente difficile. Così in una nota i portavoce del Movimento 5 Stelle delle commissioni Finanze, Attività produttive e Bilancio della Camera dei deputati. “Il Movimento è vicino alle piccole imprese italiane e, per questo, ci siamo impegnati per alcune modifiche emendative che andranno a rafforzare i contributi previsti dal Fondo di garanzia per le Pmi: i finanziamenti da 25 mila euro garantiti al 100 per cento dallo Stato alle quali molte aziende italiane hanno fatto ricorso, adesso vengono portati a 30 mila euro e ci sarà la possibilità di richiedere, in alternativa al 25 per cento del fatturato dell'anno precedente, il doppio della spesa salariale”, si legge nella nota. “Questa è una modifica molto significativa per le piccole imprese con bassi fatturati, che avranno così la possibilità di percepire una somma maggiore: inoltre, grazie a un emendamento a prima firma del nostro portavoce Raphael Raduzzi, i finanziamenti saranno restituibili non più in 6 anni, ma fino a un massimo di 10 anni, e con una riduzione ulteriore del tasso di interesse”, si legge nel documento, stando al quale la scadenza dei prestiti sopra i 25 mila euro salirà fino a 30 anni. (Com)