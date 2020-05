Sanità: Baldassarre (Lega), no a banca plasma, a giunta Zingaretti non interessa salvare vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incomprensibile la sconsiderata gestione della Sanità nel Lazio, con le sinistre che oggi in Consiglio regionale bocciano la proposta di adozione di un protocollo straordinario per semplificare l'utilizzo del plasma iperimmune e l'istituzione di una banca regionale del plasma. Lo dichiara, in una nota, Simona Baldassarre, medico ed europarlamentare della Lega in Commissione Sanità. "Snobbare questa terapia salvavita, al momento sicuramente l'arma più efficace che abbiamo - aggiunge l'esponente della Lega - è criminale; così come bloccare l'autonomia dei medici, limitare l'uso dei tamponi, attaccare l'uso degli esami sierologici, il tutto è sempre più incomprensibile. I 'Zingaretti boys', evidentemente più interessati alle mascherine come moda dell'estate, ignorano gli sforzi dei medici che con il plasma iperimmune tante vite stanno salvando a Bergamo, a Brescia, a Pavia, a Mantova. Una gestione della sanità sempre meno sana e sempre più distante dai medici e dai loro pazienti. Un attendismo che su molti fronti suona interessato. I risultati importanti del plasma convalescente non possono essere ignorati ed i governanti locali non possono vanificare lo sforzo che il nostro gruppo sta facendo a Bruxelles: in questi giorni ho presentato un'interrogazione prioritaria alla Commissione Europea per ottenere più fondi specifici per questa terapia salvavita! Ma senza prepararci non saremo in grado di usare queste risorse", conclude Baldassarre. (Com)