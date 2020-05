Usa: sondaggio “Politico”, in crescita sentimento anti-cinese tra gli elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sentimento anti-cinese è in crescita negli Stati Uniti. Lo rivela un nuovo sondaggio condotto da “Politico” e dall’istituto Morning Consult, secondo il quale da gennaio ad oggi il numero di elettori statunitensi che considerano la Repubblica Popolare un “nemico” è cresciuto di 11 punti percentuali, attestandosi attorno al 31 per cento del totale. È invece calato del 9 per cento il numero di elettori secondo il quale la Cina è “un paese alleato o amico” (23 per cento). Stabile invece al 30 per cento la fetta di elettori per la quale Pechino non è un paese amico, ma neanche un nemico. Tuttavia, con un margine del 28 per cento, la maggioranza degli elettori statunitensi sostiene che per rispondere all’emergenza coronavirus occorre collaborare con la Cina piuttosto che affrontare il paese asiatico in maniera aggressiva. (segue) (Nys)