Usa: sondaggio “Politico”, in crescita sentimento anti-cinese tra gli elettori (2)

- La questione cinese sembra destinata a ricoprire un ruolo di primo piano nella corsa alla presidenza che, con ogni probabilità, vedrà il democratico Joe Biden sfidare il presidente in carica Donald Trump. Quest’ultimo ha assunto negli ultimi mesi toni sempre più velenosi nei confronti della Cina, accusata di aver nascosto alla comunità internazionale informazioni cruciali sulla pandemia di coronavirus. L’amministrazione Trump ha anche suggerito che il primo focolaio possa essere stato causato da “un incidente di laboratorio” avvenuto all’Istituto di virologia di Wuhan. Proprio oggi il capo della Casa Bianca ha risposto via Twitter a un comunicato firmato dal portavoce del ministero degli Esteri della Repubblica Popolare, Zhao Lijian, definito “un pazzoide” e “un tossico”. Ieri Zhao aveva accusato gli Usa di cercare, puntando il dito contro la Cina, di deviare l’attenzione dalle colpe dell’amministrazione Trump per la cattiva gestione della crisi. “Qualche pazzoide in Cina ha pubblicato un comunicato nel quale accusa tutti tranne la Cina per il virus che finora ha ucciso centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Per favore, qualcuno spieghi a questo tossico che è stata solo ‘l’incompetenza della Cina’ a provocare questa strage mondiale”, ha affermato Trump. (segue) (Nys)