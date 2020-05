Decreto Rilancio: ministero Salute, potenziamento sorveglianza attiva in Regioni e Province autonome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ai 1.256 milioni di euro stanziati dal decreto Rilancio per la medicina del territorio, verrà potenziata l’attività di sorveglianza attiva in tutte le Regioni e le Province autonome a cura dei Dipartimenti di prevenzione, in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Viene disposto - si legge sul sito web del ministero della Salute - l’incremento dei controlli nelle residenze sanitarie assistite (Rsa), anche attraverso la collaborazione di medici specialisti. Sul territorio, sarà aumentata la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), deputate al supporto dei servizi di assistenza domiciliare, anche reclutando al loro interno medici specialisti ambulatoriali convenzionati. Risorse stanziate per personale e servizi pari a 61.000.000 euro. (Rin)