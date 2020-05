Giustizia: Crippa (M5s), a opposizioni dà fastidio lavoro Bonafede contro mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, osserva che "le mozioni contro il ministro Bonafede, al quale rinnoviamo la nostra fiducia, sono state bocciate così come il tentativo irresponsabile e strumentale del centrodestra, di far cadere il governo, quando siamo ancora in una fase d'emergenza legata alla pandemia. In nessun Paese europeo - continua in una nota - l'opposizione ha agito, in questa delicata fase, come hanno fatto Salvini, Meloni e Berlusconi. Ma non basta. La Lega di Salvini ha votato entrambi i documenti, nonostante dicano esattamente l'opposto, rendendosi ridicola. Questo fa comprendere, ancor una volta, quanto quest'operazione non avesse nulla a che fare con l'operato del guardasigilli, che si è battuto con impegno, sin dal primo giorno del suo mandato, contro tutte le mafie e contro ogni forma di criminalità". Crippa, poi, prosegue: "La verità è che Bonafede, che ha voluto fortemente la Spazzacorrotti, è un ministro scomodo. Non è un caso che, contro di lui, si siano coalizzati Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, cioè partiti che hanno votato le leggi ad personam a favore di Berlusconi, alcune bocciate dalla Corte costituzionale. Non accettiamo questa ipocrisia - conclude l'esponente del M5s - e lezioni di morale da costoro". (Com)