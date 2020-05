Decreto Rilancio: ministero Salute, 9.600 infermieri di quartiere, 8 ogni 50 mila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ai 1.256 milioni di euro stanziati dal decreto Rilancio per la medicina sul territorio, è previsto il rafforzamento dei servizi infermieristici territoriali, per potenziare l’assistenza domiciliare integrata ai pazienti in isolamento domiciliare e ai soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali o in situazioni di fragilità. A questo fine - si legge sul sito web del ministero della Salute - viene introdotta la figura dell’infermiere di quartiere, 9.600 nuovi infermieri, 8 ogni 50 mila abitanti, anche a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale (Ucsa). Risorse stanziate per le nuove assunzioni pari a 332.640.000 euro. Si aumenta anche, con 10 milioni di euro, la disponibilità del personale infermieristico a supporto degli studi di medicina generale, per fronteggiare l’emergenza. (Rin)