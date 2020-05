Ambiente: Ciampino e Città metropolitana Roma lanciano la "bicipolitana" dei Castelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto orgogliosa di quanto si sta creando a Ciampino nell'ambito del processo di rigenerazione urbana". Ha detto Ballico in una nota. "La nostra idea -ha detto anche- è quella di sviluppare, attorno alla città di Ciampino per via della sua importanza strategica, una grande rete di mobilità alternativa e sostenibile, in grado di collegare, come una cerniera, il comune di Roma con i castelli romani. Un progetto che considera l'inclusione di realtà differenti tra loro il modello di riferimento con il quale progettare una visione comune e condivisa. A Ciampino -ha concluso- abbiamo avuto coraggio di dare il via ad una sperimentazione che speriamo, in futuro, possa portare all'adozione di linee guida replicabili ad altri territori". Il vice sindaco di Città metropolitana, Teresa Zotta, nel suo intervento ha sostenuto la necessità di "recuperare terreno, anche in questa condizione difficile. Questo progetto è anche inserito nel Piano strategico di Città metropolitana, un vanto per chi come noi predilige il lavoro di squadra con i comuni del territorio metropolitano. Sappiamo bene -ha concluso Zotta- che il futuro si gioca su progetti che cambieranno i nostri stili di vita, per migliorare le aspettative dei cittadini che amministriamo". (Com)