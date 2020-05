Brexit: capo negoziatore Ue Barnier, il Regno Unito non ha diritto ad alcun vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito nei negoziati post Brexit non ha "automaticamente" diritto ad alcun vantaggio che l'Unione europea potrebbe aver offerto o concesso in altri contesti ad altri partner: ogni accordo è unico nel suo genere. Lo ha scritto il capo negoziatore della Brexit per l'Unione europea, Michel Barnier, nella sua lettera di risposta all'omologo britannico, David Frost. "Innanzitutto, nell'ottobre 2019 l'Ue ha concordato una dichiarazione politica con il primo ministro, Boris Johnson, che definisce il quadro per le nostre relazioni future, con un equilibrio concordato di ciò che ci eravamo prefissati di raggiungere. Siamo rimasti fedeli alla Dichiarazione politica nel testo legale che abbiamo proposto al Regno Unito, che mostra come gli obiettivi che avevamo definito congiuntamente nell'ottobre 2019 possano essere tradotti in un accordo globale", ha scritto Barnier, aggiungendo che l'ambizione europea "è quella di raggiungere, nell'ambito della nostra partnership economica globale, un accordo di libero scambio, senza tariffe o quote su qualsiasi merce". Le relazioni tra le due sponde della Manica, però, "non saranno mai fluide come la situazione attuale nel mercato unico o nell'unione doganale", ma questo rispecchia "una scelta sovrana e indipendente del Regno Unito, che rispettiamo e non mettiamo in discussione", ha sottolineato Barnier. "L'Ue e il Regno Unito sono ugualmente sovrani e come tali stabiliranno le condizioni per l'accesso ai rispettivi mercati. Indipendentemente da ciò che suggerisce la tua lettera, non vi è alcun diritto automatico ad alcun vantaggio che l'Ue potrebbe aver offerto o concesso in altri contesti e circostanze ad altri partner, spesso molto diversi. Ogni accordo concluso dall'Ue è unico, con un proprio equilibrio di diritti e doveri, adattato al partner e all'era in cui è stato concluso. Non esiste un modello, nessun precedente uniforme da seguire nella politica commerciale dell'Ue. Né esiste un diritto a ciò che ammetti siano proposte senza precedenti nel Regno Unito in una serie di settori", ha scritto Barnier. (segue) (Beb)