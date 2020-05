Brexit: capo negoziatore Ue Barnier, il Regno Unito non ha diritto ad alcun vantaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In secondo luogo, "il Regno Unito non può aspettarsi un accesso di alta qualità al mercato unico dell'Ue se non è disposto ad accettare di assicurare che la concorrenza rimanga aperta ed equa", ha aggiunto il capo negoziatore dell'Ue. "Data la nostra vicinanza geografica e l'interdipendenza economica, devono esistere solide garanzie di parità di condizioni per evitare distorsioni", ha spiegato. E questo "significa mantenere gli elevati standard comuni applicabili nell'Ue e nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione nei settori degli aiuti di Stato, della concorrenza, delle norme sociali e occupazionali, dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e delle questioni fiscali pertinenti". Non solo. "Richiede anche meccanismi adeguati per l'efficace attuazione di tali standard a livello nazionale, nonché per l'applicazione e la risoluzione delle controversie. Ciò non significa che il Regno Unito sarebbe vincolato dal diritto dell'Ue dopo la fine del periodo di transizione in questi settori; il Regno Unito rimarrà completamente libero di stabilire i propri standard più elevati. Ma dobbiamo darci garanzie concrete, reciproche affinché ciò avvenga", ha evidenziato ancora Barnier che ha ricordato come l'Ue abbia sempre chiarito che "qualsiasi futuro accordo commerciale tra di noi dovrà includere garanzie di parità di condizioni, indipendentemente dal fatto che copra il 98 per cento o il 100 per cento delle linee tariffarie". (segue) (Beb)