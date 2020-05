Brexit: capo negoziatore Ue Barnier, il Regno Unito non ha diritto ad alcun vantaggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barnier, per quanto riguarda le forze dell'ordine e la cooperazione giudiziaria, ha sottolineato che "l'Ue non ha mai offerto in precedenza un partenariato di sicurezza così ampio e stretto con nessun paese terzo al di fuori dell'area di Schengen. Alcune richieste del Regno Unito in questo settore vanno ben oltre l'approccio senza precedenti che dichiara di adottare. In particolare, il Regno Unito cerca un accesso continuo alle basi di dati Ue o Schengen. Tale accesso è collegato agli obblighi che gli Stati membri devono rispettare e andrebbe oltre ciò che alcuni di loro hanno oggi", ha spiegato Barnier. "Questi sono anche tutti settori che per loro natura richiedono forti garanzie in termini di protezione dei diritti fondamentali. Abbiamo bisogno che il Regno Unito fornisca tali garanzie, come concordato solo sette mesi fa nella Dichiarazione politica, come standard di protezione dei dati adeguati", ha proseguito nella sua lettera di risposta. Infine, Barnier ha ribadito che "il successo dei nostri negoziati sarà possibile solo se si realizzano progressi concreti e paralleli in tutti i settori dei negoziati, compresi l'impegno e gli impegni a parità di condizioni e adeguati meccanismi di governance, nonché a disposizioni equilibrate, sostenibili ea lungo termine in materia di pesca. Il prossimo round deve portare questo nuovo dinamismo al fine di evitare una situazione di stallo", ha concluso. (Beb)