Governo francese e sindacati contrari alla possibile chiusura di alcuni impianti di Renault

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indiscrezioni sulla possibile chiusura di alcuni impianti situati in Francia della casa automobilistica Renault hanno provocato le reazioni dei sindacati e del governo. A riportare in anteprima la notizia è stato settimanale satirico "Le Canard Enchainé”, per poi essere ripresa dai principali media d'oltralpe. I siti che dovrebbero definitamente interrompere le attività sono quelli a Choisy-le-Roy, a sud di Parigi, (260 dipendenti), a Dieppe, in Normandia, (385 dipendenti) e le Fonderie di Bretagna, a Caudan (385 dipendenti). Ancora più incerto il destino della fabbrica di Flins-sur-Seine (2.600 dipendenti), a ovest di Parigi, dove vengono fabbricate la Zoe e la Nissan Micra. Secondo il "Canard Enchainé" anche questo sito è destinato a chiudere i battenti, ma il quotidiano "Les Echos" sostiene che il gruppo si limiterà ad interrompere la produzione tra qualche anno. Una fonte vicina al dossier ha dichiarato al quotidiano "Le Monde" che le discussioni all'interno di Renault "sono ancora in corso" e al momento non è stata ancora presa una decisione. "Del resto è per questo che le informazioni sono trapelate in queste ultime ore", ha aggiunto la fonte.La notizia ha provocato le dure proteste dei sindacati francesi che temono per le sorti dei lavoratori. Il segretario generale della Confederazione generale del lavoro (Cgt), Philippe Martinez,è intervenuto ai microfoni dell'emittente "Rtl" sostenendo che è "impensabile" chiudere gli impianti di Renault nel momento in cui "si vuole reindustrializzare il paese". L'azienda "ha bisogno di tornare a produrre delle Renault in Francia e di tornare a paralre di nuove assunzioni", ha detto il sindacalista. La situazione di Renault non è dovuta alla crisi sanitaria – ha proseguito Martinez –. È dovuta ad anni di gestione di Carlos Ghosn (ex presidente) che è stato eretto a divinità". "È questa strategia che bisogna cambiare", ha aggiunto rappresentante della Cgt. Le proteste non sono mancate anche dal mondo politico. "La direzione e lo Stato devono smentire oggi per rassicurare i dipendenti, l'indotto e i comuni. Altrimenti lo Stato deve ritirare i suoi aiuti e farsi rispettare", ha scritto su Twitter il leader del Partito comunista francese, Fabien Roussel. La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha denunciato in un comunicato "la truffa sovranista del governo". L'esecutivo "resta in realtà infagottato nello stesso programma neoliberale e deindustrializzante che ha portato a dove siamo oggi", si legge nella nota. "Sono sorpreso, quattro siti di questa importanza mi sembra enorme", ha invece affermato il leader dei Repubblicani, Christian Jacob, ai microfoni dell'emittente "Lci".Dal canto suo, il governo ha alzato i toni mostrando fermezza. Il primo ministro, Edouard Philippe, ha dichiarato che le autorità di Parigi saranno "intransigenti" sulla "preservazione" degli stabilimenti della Renault in Francia. Secondo Philippe l’azienda deve "tenere in conto le realtà del paese che la ospita e che, in un certo modo, le consente di esistere", ha detto il premier. Philippe ha poi ricordato che "Renault è un'impresa mondiale" e "il suo marchio francese è evidente". Sinora Renault non ha rilasciato commenti ufficiali in merito alla possibile chiusura degli impianti ma sembra evidente – attraverso le parole di Philippe – la fermezza che il governo intende assumere nella vicenda. Lo Stato francese, che detiene il 15 per cento del marchio, ha previsto un prestito garantito all'azienda da 5 miliardi di euro. Il gruppo è stato fortemente colpito dalla crisi provocata dal coronavirus che è andata a complicare una situazione già difficile. Lo scorso anno i conti dell'azienda sono andati per la prima volta in rosso con una perdita da 141 milioni di euro. Già il 14 febbraio scorso l'amministratore delegato ad interim, Clotilde Delbos, dichiarava che "Renault non ha nessun tabù sulla chiusura di fabbriche nel mondo e in Francia". Diventa focale, a questo punto, la data del 29 maggio quando la società dovrà presentare in maniera dettagliata il piano di salvataggio. (Res)