Fase 2: a Monza procedure rapide e più tavoli all'aperto per bar e ristoranti

- La Giunta Comunale di Monza ha approvato l'altro ieri un importante provvedimento di sostegno ai commercianti e ai ristoratori che sono stati costretti a riaprire le proprie attività, dopo tre mesi di stop, con numerose prescrizioni dovute al contenimento della diffusione del Covid19. La delibera introduce un percorso semplificato per la richiesta di occupazione del suolo pubblico. Il Comune, infatti, autorizzerà in via straordinaria l'occupazione di suolo pubblico fino al massimo del 100% della SLP dell'attività per la posa di tavolini, ombrelloni e strutture di carattere temporaneo o rimovibili, destinati alla somministrazione. Destinatari del provvedimento sono bar, ristoranti, locali di intrattenimento e attività commerciali, che potranno richiedere per la prima volta o incrementare gli spazi a disposizione per meglio garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale e sugli ingressi contingentati, previsti dai protocolli di prevenzione contro il Covid-19. "Vogliamo aiutare subito i nostri commercianti con un'azione concreta e veloce, in grado di farli tornare al lavoro in condizioni di piena sicurezza – spiega l'assessore al Commercio Massimiliano Longo - Sburocratizzare e velocizzare le procedure è senza dubbio un passo importante per agevolarli e andare incontro alle loro esigenze. Avendo superato la fase più critica di questa pandemia è ora fondamentale la massima solidarietà tra noi cittadini. Dopo essere tornati a fare la spesa nei nostri mercati adesso ricominciamo a comprare o consumare dai nostri negozianti. Aiutiamoci altrimenti la crisi economica ci travolgerà". Con il nuovo provvedimento il Comune si impegna a rilasciare l'autorizzazione, grazie all'istituzione di un apposito team di lavoro, entro 10 giorni dalla data dell'istanza. (segue) (Com)