Nigeria: medici di Lagos annunciano sciopero contro presunti abusi della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici della capitale commerciale della Nigeria, Lagos, hanno indetto uno sciopero a partire da oggi per denunciare i presunti abusi da parte della polizia nei confronti degli operatori sanitari che cercano di spostarsi in città per curare i pazienti affetti da coronavirus. In un comunicato diffuso oggi, l’Associazione dei medici nigeriani (Nma), principale sindacato dei medici del paese, ha dichiarato che è diventato insicuro per i suoi membri continuare a fornire assistenza sanitaria, citando il caso di un'ambulanza a cui sarebbe stato impedito di trasferire in ospedale un paziente in gravi condizioni. Lo sciopero, ha aggiunto il sindacato, andrà avanti fino a quando le regole sulle restrizioni ai movimenti non saranno state chiarite dalle autorità locali. La città di Lagos, insieme alla capitale Abuja e allo stato di Ogun, sono le uniche aree in cui il governo federale ha imposto la chiusura totale delle attività, poi parzialmente allentato lo scorso 4 maggio. In Nigeria si registrano oltre 6 mila casi confermati di coronavirus e 192 morti, di cui la maggior parte a Lagos, la più grande città dell'Africa sub-sahariana con circa 20 milioni di abitanti.(Res)