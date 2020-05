Germania: Wintershall Dea riduce investimenti a 1-1,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione del crollo del prezzo del greggio e della crisi del coronavirus, il gruppo per l'energia tedesco Wintershall Dea ridurrà gli investimenti previsti in produzione e sviluppo a 1-1,2 miliardi di euro dagli 1,5 miliardi di euro del 2019. È quanto reso noto dall'azienda stessa, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. A marzo scorso, Wintershall Dea aveva già tagliato gli investigatori a 1,2-1,5 miliardi di euro, pari al 20 per cento in meno rispetto alle previsioni iniziali. Allo stesso tempo, nel 2020 gli stanziamenti epr le esplorazioni dovrebbero rimanere invariati a 150-250 milioni di euro, in calo dai 341 milioni di euro dello scorso anno. Nel primo trimestre, l'utile operativo è crollato del 42 per cento a 481 milioni di euro. La produzione è rimasta invariata su base annua a 626 mila barili di petrolio. Tuttavia, nel primo trimestre, Wintershall Dea ha registrato una perdita rettificata di 78 milioni di euro, in picchiata dall'utile di 320 milioni di euro nello stesso periodo dell'anno scorso. A ogni modo, come dichiarato dall'amministratore delegato Mario Mehren, l'azienda è “in una buona posizione per sopravvivere a questa tempesta”. (Geb)