Decreto Rilancio: ministero Salute, oltre 32 milioni per strutture territoriali di isolamento Covid

- Laddove per applicare le misure di isolamento domiciliare e di quarantena, o per ospitare pazienti dimessi dagli ospedali, sia necessario disporre temporaneamente di immobili alternativi al domicilio privato, Regioni e Province potranno stipulare contratti d’affitto con strutture alberghiere o di tipologia analoga. Verranno stanziati fondi per infermieri, operatori tecnici assistenziali, sanificazione, formazione del personale alberghiero, lavanderia, manutenzione delle strutture. Risorse stanziate pari a 32.497.693 euro. E' quanto si legge sul sito web del ministero della Salute in relazione agli stanziamenti predisposti dal decreto Rilancio per la medicina del territorio. (Rin)