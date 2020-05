Decreto Imprese: Pastorino (Leu), bene ok ad emendamenti su prestiti e inclusione Terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, esprime "grande soddisfazione per l'approvazione in commissione Finanze alla Camera di emendamenti importanti al decreto Liquidità. Il sostegno alle imprese aumenta con l'innalzamento del tetto dei prestiti da 25 mila a 30 mila euro - prosegue in una nota - con il prolungamento dei tempi per la restituzione, che passano da sei a dieci anni, e la riduzione dei tassi di interesse. Inoltre il Terzo settore potrà usufruire di questa misura, entrando in gioco a tutti gli effetti dopo l'iniziale esclusione. Sono correttivi essenziali, approvati grazie alla collaborazione in Parlamento tra le forze di maggioranza, impegnate a migliorare ulteriormente il provvedimento, trovando anche l'intesa con le minoranze". Pastorino poi aggiunge: "Il prestito si sta rivelando uno strumento prezioso per molte imprese. Le richieste hanno registrato un'impennata rilevante, a conferma dell'assoluta importanza di questa misura. A questo si aggiungono norme che chiariscono meglio il testo originario e velocizzano l'erogazione dei prestiti, ampliando la platea come nel caso del Terzo settore". (Com)