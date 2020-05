Coronavirus: Lega Lazio, su "caso mascherine" oggi in aula acclarato buco milionario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi, in una nota dichiara: "Oggi il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, ha annunciato in aula, come se nulla fosse, che le fideiussioni della Seguros sono false". "Si profila dunque - spiega Tripodi - un buco milionario per la Regione Lazio che ha dato anticipi a vuoto, oltre 14 milioni di euro, su ordini di mascherine mai arrivate. A fronte di uno scandalo così grave, perché Zingaretti si rifiuta di costituire una commissione d'inchiesta regionale per fare chiarezza? Cosa c'è dietro questa resistenza? Perché in Lombardia si è proceduto subito in tal senso e nel Lazio no?", conclude Tripodi. (Com)