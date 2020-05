Giustizia: Di Maio su mozione sfiducia Bonafede, governo ha dimostrato "solidità e compattezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il governo ha dimostrato "solidità e compattezza", e questo "è un bene soprattutto per i cittadini che non vogliono vedere litigi o inutili polemiche". Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, commentando su Facebook la mancata sfiducia al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, da parte del Senato. "Adesso concentriamoci solo sulle cose importanti. Continuiamo a lavorare per dare risposte concrete al paese. Tra gli obiettivi di questo governo deve esserci quello di superare il codice degli appalti, in modo da evitare lungaggini inutili. I cantieri devono riaprire ed essere completati in maniera spedita. E la realizzazione del nuovo ponte di Genova deve essere un modello da seguire", ha scritto il titolare della Farnesina. "È stato garantito il rispetto della legalità, ma l’immediatezza nella realizzazione dell’opera ci ha dimostrato che quella è la strada giusta. Meno burocrazia, meno scartoffie e meno passaggi intermedi, altrimenti l’Italia non riparte. Impegniamoci in questa direzione e facciamolo nel minor tempo possibile", ha aggiunto Di Maio. (Res)