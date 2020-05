Roma: Baglio-Zannola (Pd), Raggi bis col sostegno del Pd è narrativa horror

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante una fase delicatissima per la nostra città a causa dell'emergenza covid-19 "la sindaca è costantemente impegnata in interviste radio, web, TV per raccontare con narrativa di fantasia una città quasi perfetta grazie al suo impegno e della maggioranza da lei guidata. Successi presunti grazie ai quali pensa di potersi ricandidare alla guida di Roma". Lo dichiarano, i una nota congiunta, i consiglieri capitolini del Pd, Giovanni Zannola e Valeria Baglio. "Ognuno può coltivare i suoi sogni e le sue legittime ambizioni - aggiungono - ma sentiamo l'obbligo di raccomandare alla sindaca Raggi di riconquistare nel minor tempo possibile il principio di realtà. Sarebbe auspicabile perché, soprattutto durante la fase emergenziale, occorre mettere da parte la frenesia delle proprie ambizioni per dedicarsi corpo ed anima ad una città in profonda crisi economica e sociale. Le rimane un anno di tempo, la crisi ha già generato una situazione fortemente compromessa e la reazione dell'amministrazione tarda ad arrivare. Non è colpa degli zozzoni, non è a causa dei furbetti come spesso afferma, ma è soprattutto grazie all'incapacità della sindaca e della sua maggioranza di governare le complessità della Capitale che Roma sta soffrendo. Non esiste alcuna possibilità che il netto giudizio negativo sulla esperienza Raggi possa cambiare in un batter d'occhio e per questo il Partito democratico è impegnato nel costruire una idea della città in discontinuità dagli ultimi anni e ad organizzare una comunità capace di rappresentarla per cambiarla davvero. Non sui social come il M5s, ma nei territori e tra le persone in carne ed ossa". (Com)