Decreto Rilancio: ministero Salute, terapie intensive passano a 11.091 posti letto, +115 per cento

- Vengono consolidati stabilmente 3.500 posti in più in terapia intensiva. Si passa da un numero di 5.179 (pre-emergenza) a 8.679, con un incremento del 70 per cento. A questi si aggiunge la predisposizione alla terapia intensiva, con la sola implementazione di ventilazione meccanica e monitoraggio, di 2.112 posti letto di terapia semintensiva. Inoltre, si aggiungono 300 posti letto di terapia intensiva suddivisi in 4 strutture movimentabili, pronte per essere allestite in breve tempo nelle zone ad accresciuto fabbisogno. Questo porta la disponibilità di terapie intensive a 11.091 posti letto di terapia intensiva, +115 per cento rispetto alla disponibilità in pre-emergenza. E' quanto si legge sul sito del ministero della Salute in relazione agli stanziamenti previsti dal decreto Rilancio per le terapie intensive e gli ospedali mobili. (Rin)