Giustizia: Fraccaro, mozioni nei confronti di Bonafede strumentali, governo va avanti

- Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, osserva che "il Senato ha respinto le mozioni di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede, e con esse il tentativo di mettere in difficoltà il governo, perché meramente strumentali e prive di fondamento politico. Ora auspico - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - si mettano da parte le sterili polemiche che fanno solo male al Paese. Sulla giustizia parlano i fatti: dalla legge Spazzacorrotti all’inasprimento delle norme sul voto di scambio, dalla riforma della prescrizione al decreto sulla revisione delle scarcerazioni, l’impegno del ministro Bonafede è sotto gli occhi di tutti. Il governo va avanti - conclude Fraccaro - forte dei risultati raggiunti". (Com)