Austria-Italia: Maturi (Lega), da Vienna atteggiamento discriminatorio

- Trattare l'Italia come un'unica zona rossa, come fatto dalle autorità austriache, è un "atteggiamento discriminatorio". Lo scrive in una nota il deputato altoatesino della Lega, Filippo Maturi. "L'Italia ha 20 regioni, molte delle quali hanno un livello di contagio molto inferiore a quello di alcune Lander austriache: trattare il nostro paese come un'unica zona rossa è un atteggiamento discriminatorio nei confronti dell'Italia. Certo è che ai tavoli internazionali ciò che più conta è la credibilità e temo che questo governo non sia preso nella considerazione necessaria per rappresentare al meglio gli interessi degli italiani. Mi sentirei più tranquillo se all'estero fossimo rappresentati da figure con una caratura differente", ha affermato Maturi. (Com)