Italia-Austria: parlamentari italiani rispondono a Kurz su chiusura frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, sulla chiusura delle frontiere con l’Italia, almeno fino al 15 giugno, ha innescato una linea di tensione tra Roma e Vienna. Kurz ha affermato che la riapertura delle frontiere tra i due paesi sarebbe “irresponsabile”, preoccupato dalla curva dei contagi di coronavirus in Italia. Al capo di governo si è poi aggiunto il ministro degli Affari europei, Karoline Edtstadler, secondo cui gli aiuti europei per la pandemia destinati anche all'Italia dovranno essere restituiti. In attesa di una replica del governo di Roma, forze politiche di maggioranza e di opposizione si sono espresse sulla questione della riapertura dei confini, importante non solo per gli interessi economici dei due paesi per via degli scambi commerciali ma anche per la libera circolazione del Brennero che coinvolge sud e nord tirolesi. Il presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, Eugenio Zoffili, ha dichiarato ad “Agenzia Nova”, che l’organismo bicamerale è al lavoro per chiamare in audizione le due parti. “Stiamo già avviando le procedure per invitare in audizione l'Austria, attraverso l'ambasciatore austriaco a Roma, il governo italiano attraverso un sottosegretario o un rappresentante della Farnesina e i rappresentanti degli albergatori delle zone di confine, perché questa decisione danneggia la nostra economia e tutti gli operatori del settore”, ha spiegato il deputato della Lega, secondo cui la mancata aperture delle frontiere è “un problema urgente” da risolvere. (segue) (Gad)