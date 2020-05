Italia-Austria: parlamentari italiani rispondono a Kurz su chiusura frontiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente della commissione Affari esteri della Camera dei deputati, Marta Grande, continuare a parlare di mantenere chiusi i confini, come fatto da Kurz, “non fa bene a nessun paese” e alle relazioni interne alla stessa Unione europea. “In un’ottica di superamento della crisi da Covid-19, - credo che questo atteggiamento debba venire meno nei confronti dell’Italia. Abbiamo affrontato il virus e lo stiamo sconfiggendo, per cui continuare a parlare di mantenere chiusi i confini non fa bene a nessun paese e soprattutto alle relazioni all’interno dell’Unione europea”, ha evidenziato l’esponente del M5s che ha anche espresso la sua opinione in merito a un altro tema caldo di giornata: la proposta da parte di Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia di un Fondo per la ripresa alternativo a quello franco-tedesco. Un progetto che prevede, secondo quanto chiarito dallo stesso Kurz alla stampa austriaca, “mutui e non contributi” come prescritto nella ricetta avanzata da leader di Francia e Germania, Emmauel Macron e Angela Merkel. “Non sono iniziative che portano ad una conciliazione politica perché arrivare con una alternativa nel momento in cui si è trovato un accordo, che può aiutare effettivamente a chi ne ha la necessità di accedere al Fondo, non è il massimo in questa fase”, ha aggiunto Grande sottolineando come ulteriori passaggi politici possano rallentare le discussioni a livello europeo. (segue) (Gad)