Italia-Austria: parlamentari italiani rispondono a Kurz su chiusura frontiere (3)

- Una reazione netta è arrivata dalla senatrice di Forza Italia e vicepresidente della commissione Affari esteri, emigrazione del Senato, Stefania Craxi, che ha sottolineato come in un momento di grande difficoltà, dovuto alla crisi del coronavirus, la mancanza di solidarietà dimostrata da alcuni paesi ha dimostrato che “il sogno europeo si è infranto”. Per Craxi, “se la solidarietà, che dovrebbe essere il valore non negoziabile e fondante dell’Europa, non fa capolino neanche in un momento della nostra storia in cui ci sono di mezzo migliaia di vite umane, bisogna prendere atto, con grande realismo, che il sogno europeo si è infranto. Naturalmente – ha aggiunto la senatrice - sarebbe una tragedia per l’Europa, le singole nazioni, e per il sistema internazionale, ma penso che non si possa far finta di non avere davanti un simulacro dell’Europa”. Per l’esponente dell’opposizione, sarebbe in corso “un progetto di mettere la mordacchia all’Italia ridurla all’impotenza e spingerla sull’orlo della crisi economica affinché diventi più malleabile e pronta ad accettare una guida esterna”. Sulla questione della mancata riapertura delle frontiere tra Austria e Germania, il senatore del Partito democratico (Pd) e membro della commissione Affari esteri ed emigrazione del Senato, Alessandro Alfieri, ha auspicato l’avvio di un’iniziativa del governo italiano nel convocare i paesi dello spazio Schengen per discutere della questione. “Sono certo che il governo sta lavorando per trovare una posizione comune all’interno dello spazio Schengen sulla questione”, ha detto Alfieri rimarcando la necessità di una “riflessione a livello europeo in sede Schengen al fine di evitare veti unilaterali o accordi bilaterali che fanno saltare il principio di Schengen, dove le decisioni le prendono i paesi tutti insieme”. (Gad)