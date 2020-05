Germania: Merkel, a breve decisione sul salvataggio di Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il salvataggio del gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca e richiesto aiuti di Stato da nove miliardi di euro per far fronte alla crisi del coronavirus da cui è gravemente colpito, “una decisione è prevedibile a breve”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco Angela Merkel, secondo cui il proprio esecutivo è impegnato in “colloqui intensi” con Lufthansa e la Commissione europea sull'intervento pubblico a favore dell'azienda. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Merkel ha quindi osservato di non poter fornire dettagli sulle discussioni in corso. In precedenza, il settimanale “Der Spiegel” aveva rivelato che, dopo settimane di negoziati, il governo federale avrebbe raggiunto un accordo sul salvataggio di Lufthansa. L'intesa sarebbe stata conclusa dal cancelliere Angela Merkel con i ministri delle Finanze e dell'Economia ed Energia, rispettivamente Olaf Scholz e Peter Altmaier, il primo esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), il secondo membro dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Per “Der Spiegel”, l'accordo prevede che il governo federale entri in Lufthansa con una partecipazione del 25,1 per cento, equivalente a una minoranza di blocco e a due seggi nel consiglio di vigilanza. L'esecutivo del cancelliere Merkel provvederà, inoltre, a un aumento di capitale di Lufthansa fino a un massimo di nove miliardi di euro. Né Lufthansa né il governo federale hanno voluto commentare le indiscrezioni di “Der Spiegel” che, se confermate, segnerebbero la vittoria della SpD nel teso negoziato con Cdu e Unione cristiano-sociale sul salvataggio del gruppo. I socialdemocratici sostenevano, infatti, che la partecipazione statale in Lufthansa avrebbe dovuto essere accompagnata dal diritto di voto nel consiglio di vigilanza. I democristiani erano, invece, a favore di una partecipazione tacita. Allo stesso tempo, Cdu, Csu e SpD concordavano sull'aumento di capitale da nove miliardi di euro. (Geb)