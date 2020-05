Imprese: Casellati, elezione Bonomi a presidente Confindustria è traguardo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo le mie congratulazioni a Carlo Bonomi per la sua elezione a presidente di Confindustria: un traguardo importante e prestigioso che premia l’impegno profuso e i risultati ottenuti in Assolombarda. Così in una nota la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sottolineando che “in un momento così delicato per il nostro paese, Confindustria svolge un ruolo strategico: la sua intermediazione rispetto alle istanze di imprese, filiere e mercati oggi è più che mai necessaria per consentire a governo e parlamento di individuare le soluzioni più adeguate a rilanciare l’economia”. Sono certa, ha aggiunto, che Bonomi “saprà onorare il nuovo incarico con la competenza, la responsabilità e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto”. (Com)