Trasporto aereo: Scamolla (S7) a "Nova", pianifichiamo ripresa voli tra Russia e Italia dal 10 luglio

- La compagnia aerea russa S7 pianifica di riavviare i collegamenti con le principali destinazioni in Italia a partire dal 10 luglio, nonostante l'elevata incertezza data dalle condizioni epidemiologiche. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" Marzio Scamolla, country manager per l'Italia di S7 Group. Inizialmente si prevede di ripristinare la tratta Mosca-Verona, cui faranno seguito gli altri scali italiani sui quali la compagnia aerea russa nel corso degli anni ha esteso la propria presenza (Pisa, Olbia, Catania, Napoli, Brindisi). "Sicuramente S7 si sta impegnando per fare il possibile per ripristinare i collegamenti con l'Italia confermando l'impegno verso l'Italia iniziato anni fa. Certo tutto dipenderà dall'andamento di questa pandemia e dalla riapertura delle frontiere tra i nostri due paesi", ha dichiarato Scamolla. La compagnia aerea ha dovuto sospendere il diretto tra Verona e San Pietroburgo. (segue) (Rum)