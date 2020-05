Energia: Lavrov, completamento Nord Stream 2 nell'interesse dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutta Europa è interessata a completare la costruzione del progetto Nord Stream 2. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Non credo che il progetto possa essere fermato. Sono convinto che sarà attuato, la Germania e altri paesi europei, le cui società sono coinvolte nella sua realizzazione, sono interessati a questo. In fin dei conti tutta l'Europa è interessata, perché rafforzerà la sicurezza energetica europea", ha affermato Lavrov in una conferenza stampa a seguito di una riunione del Consiglio degli Stati del Mar Baltico. Allo stesso tempo, secondo Lavrov, la Russia non cercherà di influenzare la Germania sulla questione del Nord Stream 2 dopo aver rifiutato di liberare l'operatore del gasdotto dalla direttiva Ue sul gas. Il ministro degli Esteri ritiene che questa sia una decisione di competenza della Germania, che deve essere presa in considerazione. (segue) (Rum)