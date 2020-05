Energia: Lavrov, completamento Nord Stream 2 nell'interesse dell'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sapete, questa è una decisione della Germania, nell'ambito della quale è necessario tenere conto degli interessi dello stato tedesco, del governo tedesco, degli interessi delle imprese tedesche e, probabilmente, è necessario tenere conto degli interessi della parte tedesca per adempiere agli obblighi che esistono all'interno dell'Unione Europea. Abbiamo concordato di parlare di altri argomenti con Heiko Maas, e certamente non costringerò il governo tedesco a prendere questa o quella decisione, come i nostri partner Usa stanno invece cercando di fare", ha detto Lavrov. La situazione attorno a Nord Stream-2 non influenzerà in alcun modo le relazioni della Russia con la Danimarca: Mosca è pronta per un dialogo franco con Copenaghen. "Non ha alcun effetto sulle relazioni tra Russia e Danimarca, che sono le stesse da tempo. Non osserviamo alcun cambiamento nel nostro approccio alle relazioni con Copenaghen in relazione alla situazione attorno al Nord Stream 2", ha detto il capo della diplomazia russa. (Rum)