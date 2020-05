Usa: Trump, “il pazzo” Sanders si è arreso troppo presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bernie Sanders “non è un combattente”: “si è arreso troppo presto”, ma avrebbe potuto vincere “a valanga” la sfida delle primarie democratiche contro Joe Biden. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un messaggio pubblicato su Twitter nel probabile intento di accendere gli animi nel campo democratico. “L’establishment Dem ha fatto in modo che Alfred Newman (soprannome per Pete Buttigieg riferito alla somiglianza tra quest’ultimo e un personaggio dei fumetti Mad Max) e Amy Klobuchar uscissero dalla corsa e appoggiassero il Dormiente Joe (Biden) prima del Super Martedì, lasciando Pocahontas (Elizabeth Warren, che in passato ha dichiarato di avere radici native americane) in lizza e sottraendo migliaia di voti a Bernie. Se questi eventi non fossero accaduti, (Sanders) avrebbe potuto battere il Dormiente Joe a valanga, in ogni Stato. Anche con il ritiro della Warren avrebbe potuto vincere facilmente. I Dem avevano già fatto lo stesso con la Furfante Hillary (Clinton), ma Bernie non si lamenta mai”, ha scritto il capo della Casa Bianca chiudendo con un appello agli elettori: “Votate Trump sul commercio, è meglio di Bernie Sanders!”. (Nys)