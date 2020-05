Coronavirus: in Lombardia +294 positivi, crescono di molto i guariti +849

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono 294 i nuovi casi positivi al coronavirus che portano il totale a 85.775 (ieri +462). È il dato fornito dal bollettino giornaliero di Regione Lombardia sull'andamento della pandemia. Crescono anche guariti sono +849 (ieri +167) mentre i nuovi decessi registrati sono 65 (ieri +54). Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-13, totale 231) e quelli non in terapia intensiva. (-145, totale 4.281). Sono 11.508 i tamponi effettuati oggi in calo rispetto ai 14.918 fatti ieri.(Rem)