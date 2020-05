© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assembramenti segnalati in molte Regioni rischiano di mandare in fumo tutti gli sforzi fatti dagli italiani in queste settimane. Il governo sta seguendo la situazione nei territori con estrema attenzione ed è pronto a intervenire se si dovessero verificare situazioni preoccupanti. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, lasciando la Camera dei deputati. (Rin)