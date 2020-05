Giustizia: M5s, tentativo contro governo fallito, ora al lavoro per far ripartire il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo di colpire il governo tramite le mozioni di sfiducia avanzate nei confronti del ministro Bonafede è fallito. Sugli attacchi pretestuosi al guardasigilli hanno prevalso la compattezza della maggioranza e, soprattutto, gli ottimi risultati ottenuti da Bonafede da quando è alla guida del dicastero di via Arenula. Così, in una nota, i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione giustizia. "Sfiduciare il ministro che ha saputo dare al Paese una legge anticorruzione che finalmente rispetta i più avanzati standard europei, che ha migliorato la norma sul voto di scambio politico-mafioso e che ha messo un freno alla prescrizione era semplicemente assurdo. Ora, archiviate le polemiche, è bene che tutti si rimbocchino le maniche per dare il proprio contributo per far ripartire il Paese". (Rin)