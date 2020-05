Imprese: Tesmec, 10 milioni di euro da Intesa Sanpaolo con Garanzia Italia di Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesmec, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali, comunica di aver finalizzato un contratto di finanziamento di complessivi 10 milioni di euro erogato da Intesa Sanpaolo con Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del decreto liquidità messo in campo per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. Come riferisce il relativo comunicato stampa, il finanziamento, per cui Sace ha emesso la garanzia in poche ore, è il primo finalizzato in Lombardia con Intesa Sanpaolo, la prima banca italiana a sottoscrivere il protocollo di collaborazione proprio con Sace per sostenere finanziariamente le imprese danneggiate dall'emergenza. Un’operazione, prosegue la nota, che conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo e Sace a rispondere in maniera efficace alle esigenze delle imprese, in prospettiva della completa ripartenza delle attività economiche. (Com)