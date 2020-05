Pa: Trano (Misto), sbloccare concorso per Agenzia entrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raffaele Trano, deputato del gruppo Misto e presidente della commissione Finanze della Camera afferma che "oltre alla prioritaria attenzione alla salute pubblica, il rilancio dell'economia non può prescindere dal riavvio dell'apparato amministrativo, necessario per fornire i servizi cui cittadini hanno diritto e raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica". C'è bisogno "sempre più - spiega in una nota - di un'amministrazione imparziale, efficace, performante, aperta e trasparente. Lo stop imposto, tra le altre cose, ai concorsi pubblici richiede un rapido intervento, perché il reclutamento di personale è quanto mai necessario ed indifferibile in diversi comparti della Pa. Quanto sinora fatto dal governo per snellire le prove concorsuali è purtroppo insufficiente, perché è limitato ai concorsi ancora da espletare, salvo qualche minima eccezione. Nulla è stato disposto per diverse procedure attualmente in corso e sospese per il Covid-19, alcune delle quali giunte quasi alla fine, come il concorso per 175 dirigenti di seconda fascia presso l'Agenzia delle entrate". (segue) (Com)