Energia: Mehren (Wintershall Dea), adempiuti obblighi di finanziamento Nord Stream 2

- Parte del consorzio Nord Stream Ag che sta realizzando il gasdotto Nord Stream 2 tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, l'azienda energetica tedesca Wintershall Dea ha adempiuto a tutti gli obblighi relativi al finanziamento del progetto, effettuando l'ultimo pagamento. È quanto affermato oggi dall'amministratore delegato di Wintershall Dea, Mario Mehren. Come ricorda l'agenzia di stampa “Sputnik”, Nordstream Ag è formata al 50 per cento dal gruppo per l'energia Gazprom (Russia) e per il restante 50 per cento dalle concorrenti Wintershall Dea e Uniper (Germania), Omv (Austria), Engie (Francia) e Royal Dutch-Shell (Paesi Bassi-Regno Unito). Il completamento del gasdotto è ostacolato dalla minaccia di sanzioni da parte degli Stati Uniti, che ha portato a un netto rallentamento dei lavori. (Geb)