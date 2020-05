Fase 2: Boccia, terapie intensive sempre operative, polemiche su posti vuoti insensate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le polemiche sugli ospedali vuoti non servono e non hanno alcun senso. Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, lasciando la Camera dei deputati. "Le Regioni devono tenersi sempre pronte col numero massimo di terapie intensive e subintensive disponibili. L'epidemia non è una lotteria, bisogna essere sempre preparati e avere una continua presenza capillare pubblica", aggiunge. (Rin)