Sanità: Cisl e Uil diffidano Regione Lazio su attribuzione unilaterale riconoscimenti covid-19

- Un atto "illegittimo e discriminatorio" che "calpesta l'accordo tra Regione e sindacati sul cosiddetto bonus Covid per il personale sanitario". Lo dichiarano, in una nota, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, segretari generali di Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio, dopo che oggi le due federazioni di categoria "hanno diffidato la Regione Lazio in merito alla determina con la quale è stata disposta l'attribuzione dei compensi straordinari ai lavoratori delle strutture sanitarie del Lazio per le prestazioni relative all'emergenza coronavirus". "Quello che doveva essere un giusto riconoscimento economico - spiegano - è diventato un palio degli esclusi, gestito e diretto nel chiuso delle stanze della Regione e delle direzioni generali delle Asl, senza alcun confronto con i rappresentanti dei lavoratori. In questo modo si svilisce il grandissimo sacrificio che gli operatori sanitari hanno sostenuto e stanno ancora sostenendo per contrastare la pandemia. Con l'accordo di aprile la Regione si era impegnata a dare un riconoscimento tangibile per tutti gli operatori sanitari impegnati senza sosta e senza risparmio nelle nostre aziende ospedaliere e sanitarie. Ma al momento di passare dalle parole ai fatti, la platea dei destinatari, anziché essere definita attraverso il confronto con i sindacati e l'approfondimento caso per caso, è stata affidata ad un atto unilaterale dell'amministrazione che ha tagliato i numeri con l'ascia e finito per escludere l'80 per cento dei lavoratori". (segue) (Com)