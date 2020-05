Sanità: Cisl e Uil diffidano Regione Lazio su attribuzione unilaterale riconoscimenti covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un atto illegittimo, proseguono Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, segretari generali di Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio, "perché tanto la legge quanto il contratto collettivo prevedono che numeri e criteri per la destinazione dei premi di performance sia decisa attraverso la contrattazione", spiegano i segretari di categoria. "La Regione Lazio si è completamente disinteressata dei nostri ripetuti e pressanti inviti disponendo unilateralmente le modalità di attribuzione dei compensi concordati, senza riguardo per la realtà concreta del lavoro nelle strutture: turni, carichi di lavoro, esposizione al rischio, positività ai tamponi. Questo è comportamento antisindacale, ma ancora prima un gesto inaccettabile nei confronti di lavoratori che hanno rischiato la vita per difendere la salute di tutti". "Chiediamo l'immediata revoca della determina e l'apertura di un confronto vero, in ogni singola azienda, per decidere i parametri, valutare i casi e definire i beneficiari - concludono Chierchia e Bernardini - Se così non fosse, siamo pronti a mettere in campo tutte le iniziative sindacali e legali per ripristinare il diritto morale e giuridico dei lavoratori al meritato riconoscimento economico per la straordinaria prova collettiva dimostrata in questi mesi". (Com)