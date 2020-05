Finanza: Mef pubblica codice Isin per seconda fase della sedicesima emissione Btp Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che per la seconda fase del periodo di collocamento della sedicesima edizione del Btp Italia, dedicata al finanziamento degli interventi relativi all'emergenza Covid-19, il codice Isin del titolo è IT0005410912. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa, stando al quale il nuovo Btp Italia, indicizzato all’inflazione italiana, ha godimento 26 maggio 2020 e scadenza 26 maggio 2025. La seconda fase del periodo di collocamento, dedicata agli investitori istituzionali, avrà luogo sul mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa italiana (Mot) domani dalle ore 10 alle ore 12. Prima dell'apertura della stessa, sulla base delle condizioni di mercato, il Tesoro fisserà il tasso cedolare (reale) annuo definitivo, che non potrà essere comunque inferiore al tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito, pari all'1,40 per cento, già annunciato il 15 maggio 2020. (Com)