Coronavirus: in Lombardia +294 positivi, guariti +849 (2)

- (segue) È pari al 2,6 per cento la percentuale odierna dei casi positivi sul totale dei tamponi giornalieri. È quanto emerge da un grafico fornito da Regione Lombardia in cui si evidenzia come lo scorso 14 aprile la percentuale era pari al 26,8 per cento e come da quel giorno il dato sia sceso costantemente. Nel complesso a oggi sono 26.671 le persone positive al Covid-19 in Lombardia, in calo di 620 rispetto a ieri.(Rem)